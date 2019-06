Bad Liebenzell 5,7 Millionen für Stadtkernsanierung

Eine Befragung von Eigentümern ergab, dass 40 Prozent von ihnen zur Mitwirkung bei der Modernisierung bereit sind. "Das ist eine sehr gute Mitwirkungsbereitschaft", stellt Martin Keller von der Steg fest. Dies gilt umso mehr, als bei 15 Prozent der Befragten kein Veränderungsbedarf besteht und von weiteren fünf Prozent Verkaufsabsichten geäußert wurden. 34 Prozent der Befragten geben sich noch unentschlossen oder wünschen keine Sanierung.

Genauso wichtig wie die Mitwirkungsbereitschaft ist die finanzielle Seite. Was die Bezuschussung anbetrifft, steht das Regierungspräsidium voll hinter dem Projekt und sagt eine Bezuschussung in Höhe von 60 Prozent der Kosten zu. Außerdem wurde die Stadt in das Landes-Sanierungsprogramm aufgenommen. Zum Einstieg hat das Präsidium schon 1,33 Millionen Euro bewilligt. Auch die Stadt hat für 2019 bereits 500 000 Euro in ihren Haushalt eingestellt. Aus derzeitiger Sicht rechnet die Steg mit einem Gesamtvolumen von 5,73 Millionen Euro für die Stadtkernsanierung III.