Bad Liebenzell 456 Geschenke gesammelt

Bad Liebenzell-Maisenbach-Zainen. Zum zweiten Mal in Folge rief die Petruskirchengemeinde Beinberg, Maisenbach-Zainen und Unterlengenhardt zur Spendenaktion "Adventskalender rückwärts" auf. Bei der Aktion wird dazu eingeladen, jeden Tag ein Geschenk in einen Adventskalender zu legen. Geschenke sind vor allem langlebige Lebensmittel und Drogerieartikel. Der Adventskalender wird dann an Menschen gespendet, denen es im Augenblick nicht so gut geht. So sind in diesem Jahr 456 Geschenke zusammengekommen, die Pfarrer Knut Hinrichs an den Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald weiterleitete.