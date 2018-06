Bad Liebenzell 30 Kilometer in sechs Stunden

Um 8.30 Uhr begrüßte Friedrich Böckle von der Ortsgruppe Bad Liebenzell die Wanderer, danach stellte Wanderführer Reinhold Gottschalk die Tour vor. Es ging durch den Kurpark, am Kollbach entlang nach Oberkollbach, über das Felsenmeer und vorbei am steinernen Brückle. Am Birkenwäldle bot sich eine herrliche Aussicht. Über Oberriedt ging es Richtung Zavelsteiner Brücke, das Rötelbachtal hinunter und oberhalb von Kentheim zum Bahnhof Bad Teinach. Der Aufstieg über den Alpinen Weg nach Holzbronn hatte es in sich, denn 200 Höhenmeter mussten erklommen werden. Die Anstrengung hatte sich aber gelohnt, denn die Aussicht war fantastisch.

Die Wanderung klang im Krabba-Nescht aus. Die 30 Kilometer wurden in sportlichen sechs Stunden Gehzeit bewältigt. Der Dank der Teilnehmer galt auch dem zweiten Wanderführer Hermann Kallfaß.