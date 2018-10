Bad Liebenzell 2020 steigen Ausgaben sprunghaft an

Bei all diesen Zahlen muss man jedoch berücksichtigen, dass die meisten Projekte mit bis zu 70 Prozent vom Land gefördert werden, und dass der Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb) eine jährliche Zuführung von einer Million Euro erwirtschaftet.

Trotzdem sind die ehrgeizigen Vorhaben nicht ohne neue Kreditaufnahmen zu realisieren. Für 2019 und 2020 sind Fremdmittel in Höhe von 4,28 beziehungsweise 6,22 Millionen Euro vorgesehen. Ende des Jahres 2018 wird mit Darlehensverbindlichkeiten des städtischen Haushalts in Höhe von 19,47 Millionen Euro gerechnet. Durch die 2019 und 2020 vorgesehenen Projekte dürfte sich der Schuldenberg auf annähernd 30 Millionen Euro vergrößern. Wohlgemerkt, bis jetzt handelt es sich um erste Entwürfe. So könnte es sein, dass mit dem 1,7 Millionen Euro teuren Umbau des ehemaligen Unterlengenhardter Rathauses in einen Kindergarten schon 2019 begonnen wird, zumal ein dringender Bedarf an Kitaplätzen besteht.

Sowohl Katrin Heeskens (SPD) als auch Sebastian Kopp (Offene Liste) beklagen jedoch, dass bei einer ganzen Reihe von Vorhaben, so auch bei der Kita-Planung oder bei einem eventuellen Neubau des Bauhofes am Ulmenweg, die konzeptionelle Vorbereitung fehle. Auch beim Parkdeck ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen, obwohl die Stadt dringend mehr Parkplätze benötigt und sich das Projekt aufgrund zügiger Amortisationsmöglichkeiten wirtschaftlich lohnen dürfte.

Kopp macht sich angesichts des wachsenden Schuldenbergs zudem auch stark für eine aufgabenkritische Betrachtung der Projekte. Dagegen plädierte Bürgermeister Dietmar Fischer dafür, den Standort Bad Liebenzell sowohl für Betriebsansiedlungen als auch für neue Einwohner attraktiv zu machen.