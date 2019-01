Bad Liebenzell 150 Plätze stehen zur Verfügung

Zur Handlung: Zwei Frauen und ein Mann wollen eine heruntergekommene Gaststätte mit neuem Leben erfüllen. Sie haben keine Kosten und Mühen gescheut, um die Räumlichkeiten zu renovieren. Sie stellten eine Köchin ein. Doch als das Inventar des Vorbesitzers geliefert wird, nimmt das Chaos seinen Lauf. Statt den erwarteten Tischen und Stühlen werden Fitnessgeräte geliefert. Jetzt stellt sich die Frage: "Gaststätte oder Muckibude?". Die Lösung des Problems ist erstmals am Samstag, 5. Januar ab 20 Uhr und am Sonntag, 6. Januar, ab 16 Uhr zu sehen. Weitere Aufführungen sind für Samstag, 12. Januar, ab 20 Uhr, und Sonntag, 13. Januar, 16 Uhr, sowie am Samstag, 19. Januar, ab 20 Uhr geplant. Infos und Kartenanfragen sind unter Telefon 0152/37 64 83 00 möglich.