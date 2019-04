Bad Krozingen Unfall: Familie auf Fußweg von Auto erfasst

Bad Krozingen - Ein Autofahrer hat in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) eine vierköpfige Familie mit seinem Wagen erfasst. Die zwei Erwachsenen und zwei Kinder im Schulalter wurden verletzt - zum Teil schwer, wie die Polizei in Freiburg mitteilte. Warum das Auto am Montagnachmittag auf den Bürgersteig geriet, war noch unklar. Eine medizinische Ursache könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.