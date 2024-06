Einbruch in Bad Imnauer Jugendhaus

In der Nacht von Montag auf Dienstag 27. und 28. Mai dieser Woche ist ein Täter ins Bad Imnauer Jugendhaus in der Kurstraße eingebrochen und hat das Untergeschoss total verwüstet. Das Obergeschoss wurde dagegen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die komplette Kücheneinrichtung wurde bei dem Einbruch allerdings mit hohem Kraftaufwand beim Entfernen des eingebauten Tresors total zerschlagen. Außerdem nahm der Täter aus der Barkasse 50 Euro und Spirituosenflaschen mit.