Bad Herrenalber Wildgehege: Hirsch „Seppl“ wird zum Star der SWR-Landesschau

Ein kleines Wildgehege ganz groß im Fernsehen: Bad Herrenalber Hirsch ist der Star. Mit viel Herzblut kümmert sich Amandus Zoister unentgeltlich um das Wohl der Tiere.
Das Wildgehege im Dobeltal in Bad Herrenalb ist eigentlich ein stiller, fast versteckter Ort. Vielen ist es kaum bekannt und doch herrscht hier täglich Leben: Kindergartenkinder legen ihre Vesperpause ein und staunen über die Hirsche, frühmorgens sind Hundebesitzer und Jogger unterwegs – und Naturfreunde genießen die Ruhe abseits des Trubels.