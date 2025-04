Bad Herrenalber Therme: Was passiert eigentlich bis Sommer 2026?

1 Bürgermeister Klaus Hoffmann erläuterte die Bilder auf den Stellwänden. Foto: Kugel

Der Bad Herrenalber Bürgermeister hat die Ausstellung „Einblicke in den Baufortschritt der Siebentäler Therme“ eröffnet. Infos gab es auch zum neuen Geschäftsführer für die Bäderbetriebe.









Eigentlich hätte die Ausstellung „Einblicke in den Baufortschritt der Siebentäler Therme“ durch Karina Herrmann, Geschäftsführerin der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH, und Bürgermeister Klaus Hoffmann am Montagnachmittag im Kurhaus eröffnet werden sollen. Allerdings verschwitzte Herrmann den Termin. So gab nur das Stadtoberhaupt in der Wandelhalle Ausführungen an den zwölf Stellwänden und vor dem Bildschirm mit wechselnden aktuellen Fotos samt Beschreibung.