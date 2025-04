Bad Herrenalber Künstler: Er spezialisierte sich zum Handstandakrobaten

Online-Projekt Hilver startet Nachbarschaftshilfe in Enzklösterle zeitgemäß organisieren

In Enzklösterle startet am Montag, 7. April, ein neues digitales Projekt. Die App Hilver soll für eine innovative Plattform genutzt werden, „die Ehrenamtliche und hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger in Enzklösterle miteinander verbindet“, sagt Bürgermeisterin Sabine Zenker.