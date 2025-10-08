Bad Herrenalber Hotel: Schwarzwald Panorama mit drei Auszeichnungen in drei Tagen

Das Hotel gewinnt den „Green-Sleeping-Award 2025“ und den Swissfeel-Förderpreis. Im Wettbewerb der besten Tagungshotels belegt es den dritten Platz in der Kategorie „Konferenz“.

Diese drei Auszeichnungen konnten Stephan Bode und sein Team im Abstand von nur drei Tagen entgegennehmen. Der am härtesten umkämpfte Preis ist der um den Titel „Bestes Tagungshotel in Deutschland“. Hier entscheiden jährlich circa 20 000 stimmberechtigte Tagungsgäste über die Platzierung von 250 nominierten Tagungshotels.

Starke Gemeinschaft Das Schwarzwald Panorama ist seit dem Jahr 2015 jedes Jahr auf dem Siegertreppchen. „Diese Kontinuität gelingt nur, wenn man eine starke Gemeinschaft aus treuen Gästen, Partnern, Unterstützern und insbesondere loyalen und engagierten Mitarbeitenden an seiner Seite hat“, freut sich Stephan Bode im Gespräch mit unserer Redaktion und ergänzt: „Wir fühlen uns auch auf dem dritten Platz sehr wertgeschätzt!“

Deutlich weniger Konkurrenz gab es beim „Green-Sleeping-Award 2025“. Bei der Preisverleihung im Rahmen eines Hotelbranchentreffs, dem HSMA Day, in Köln wurde von Laudator Jens Rosenbaum betont, dass das Hotel Schwarzwald Panorama„mit uneinholbarem Abstand gewonnen hat.“

79 finale Bewerbungen aus ganz Deutschland gab es. Dabei ging es um Konzepte rund um nachhaltigen und gesunden Schlafkomfort. Im Bad Herrenalber Hotel vereinen die Betten genau dies besonders innovativ: „Vom Ursprung der Hotellerie bis heute: Erholsamer Schlaf steht im Mittelpunkt. Der Award unterstreicht die Effektivität unserer frisch gestalteten Zimmer: Vollständig regeneriert wird bei uns in jeden neuen Tag gestartet - ein riesiges Qualitätsplus und -versprechen für all unsere Gäste!“, bestätigt Stephan Bode.

Die eingesetzten Mineralschaum-Matratzen sind waschbar und zu 100 Prozent recycelbar. Die Waschbarkeit verlängert die Nutzungszeit der Matratzen. Das und das Recycling am Ende des Lebenszyklus senken erheblich den CO2 -Fußabdruck.

Ohne Abfall

Uneinholbar war die Bewerbung des Hotels Schwarzwald Panorama zudem, weil es solche Matratzen einsetzt und darüber hinaus seine Zimmer nach dem gleichen zirkularen Prinzip renoviert hat. Alle dabei verbauten Materialien sind ohne toxische Stoffe und können am Ende der Nutzung ohne Abfall in den Stoffkreislauf zurückfließen.

Mit diesem Konzept, das „Circular Living“ genannt wird, schuf Bode die gesündesten Schlaf- und Wohnwelten der Hotelbranche in Deutschland. „Es hat den Besten getroffen“, sagte Christian Ulf Reschke von der Firma Swissfeel, als er auf derselben Veranstaltung in Köln den Swissfeel-Förderpreis in Höhe von 2400 Euro überreichte.

Mit diesem Geld kann Bode seine Mitarbeiter an der Deutschen Hotelakademie zu noch besseren Nachhaltigkeitsexperten schulen lassen.