Bad Herrenalber Hotel: Schwarzwald Panorama mit drei Auszeichnungen in drei Tagen

Das Hotel gewinnt den „Green-Sleeping-Award 2025“ und den Swissfeel-Förderpreis. Im Wettbewerb der besten Tagungshotels belegt es den dritten Platz in der Kategorie „Konferenz“.
Diese drei Auszeichnungen konnten Stephan Bode und sein Team im Abstand von nur drei Tagen entgegennehmen. Der am härtesten umkämpfte Preis ist der um den Titel „Bestes Tagungshotel in Deutschland“. Hier entscheiden jährlich circa 20 000 stimmberechtigte Tagungsgäste über die Platzierung von 250 nominierten Tagungshotels.