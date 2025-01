Bad Herrenalber Gemeinderat: Weiterhin viel Sitzfleisch

1 Weitere Ausschüsse? Die Mehrheit des Bad Herrenalber Gemeinderats ist dagegen. Foto: Kugel

Es wird keine zusätzlichen Ausschüsse geben. Unser Autor hat sich darüber seine Gedanken gemacht.









Boah, das ist gerade noch mal gut gegangen. Der Bad Herrenalber Gemeinderat ist in der Sitzung am Mittwochabend einer Empfehlung der Stadtverwaltung nicht gefolgt. Wollte doch diese zusätzlich zum Bauausschuss einen „Hauptausschuss“ und einen „Tourismus-, Kultur- & Sozialausschuss“ einführen. Bestehend aus jeweils dem Bürgermeister und acht Mitgliedern des Gremiums. Elf Stadträte stimmten dagegen, sechs sagten Ja und zwei enthielten sich. Richtig so! Wenn die monetären Nöte allgegenwärtig sind, dann sollte nicht zusätzlich getagt werden. Bekommt doch ein Stadtrat einen monatlichen Grundbetrag von 40 Euro und ein Sitzungsgeld von 30 Euro. Nicht zu vergessen der zusätzliche Verwaltungsaufwand.