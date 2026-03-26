Bad Herrenalber Gemeinderat: Grill-Traum am Rennberg zerplatzt

Die Alternative Bad Herrenalb wollte erreichen, dass auch bei der Karl-Fuchs-Hütte künftig gegrillt werden darf. Wie verlief die Gemeinderatssitzung?
Der Gemeinderat der Stadt Bad Herrenalb hat es bei seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich abgelehnt, einen Antrag der Fraktion Alternative Bad Herrenalb anzunehmen. Obwohl eine inhaltliche Diskussion im Zuge der Entscheidung, ob der Gemeinderat über den Antrag inhaltlich berät und dann darüber abstimmt, nicht vorgesehen war, tauschten mehrere Ratsmitglieder vor der Abstimmung über Antragsannahme ihre Argumente für oder gegen eine mögliche Grillstelle aus.