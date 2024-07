1 Im Rathaus sitzen künftig neun Stadträtinnen und 13 Stadträte am Ratstisch. Foto: Kugel

Vor fast fünf Wochen fanden die Kommunalwahlen statt. Und in Bad Herrenalb rieben sich so manche die Augen. Von 51 Kandidaten sitzen nämlich 22 im künftigen Bad Herrenalber Gemeinderat. Das bedeutet ein Aufstocken von acht Sitzen. Unterm Strich heißt das: zehn „alte Hasen“ und zwölf neue Stadträte. Gleich sieben Listen traten an.