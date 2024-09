1 Am vergangenen Sonntag ging die Freibadsaison 2024 in Bad Herrenalb zu Ende. 25 910 Badegäste hatte das Bad in diesem Jahr. Foto: Glaser

Ein verregneter Sommer trübt die Freibadbilanz der Siebentälerstadt. Die Saison verlief unfallfrei und ohne Personalengpass.









Will man die Bilanz der Freibadsaison 2024 in Bad Herrenalb auf eine einzige Zahl reduzieren, dann ist es die 25 910. So viele Badegäste hatte das Waldfreibad in diesem Jahr. Die Saison endete am vergangenen Sonntag.