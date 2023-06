In einigen Städten sollen rauchfreie Zonen entstehen oder erweitert werden. Und die Diskussion ums Rauchen macht auch beim Blick in die Freibäder nicht halt. Das stellt sich die Frage, wie’s im Bad Herrenalber Waldfreibad aussieht.

Aus Zahlen der Deutschen Befragung zum Rauchverhalten (DEBRA) geht hervor, dass in Deutschland wieder deutlich mehr geraucht wird. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Raucher und E-Zigarettennutzer unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Jahr 2022 stark gestiegen.

Dientags und donnerstags Frühschwimmen

Der Anteil aktueller Raucher im Jahr 2022 betrug 15,9 Prozent bei den 14 bis 17-Jährigen und 40,8 Prozent bei den 18 bis 24-Jährigen Der Anteil aktueller E-Zigarettennutzer im Jahr 2022, so die Infos der DEBRA, betrug 2,5 Prozent bei den 14 bis 17-Jährigen und vier Prozent bei den 18 bis 24-Jährigen.

„Ein sehr erfreulicher Start, wenn man bedenkt, dass die Saison erst am 13. Mai begonnen hat und die ersten Tage noch sehr frisch waren“, sagte kürzlich Bademeisterin Christiane Kühn – lockte doch hat das Waldfreibad in Bad Herrenalb im Monat Mai 1878 Gäste an. Zweieinhalb zusätzliche Stellen beim Badepersonal sichern auch die Öffnungszeiten täglich von 10 bis 20 Uhr. Dienstags und donnerstags ist das Frühschwimmen zwischen 7 und 8 Uhr wieder möglich.

Badeshorts nur bis maximal Knielänge

Bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Siebentäler Therme und die Wellnesswelt Prießnitz-Spa sowie das Waldfreibad der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH ist unter Paragraf 1 „Grundlegendes“ zu lesen: „Das Rauchen ist nur im Freien und an dafür vorgesehenen Stellen gestattet. Soweit Aschenbecher bereitgestellt werden, sind diese zu benutzen. Die Liegewiesen sind von Zigarettenresten freizuhalten.“

Auf Nachfrage bei den Stadtwerken heißt dies konkret: Im Waldfreibad kann auf der Liegewiese und im Freibadcafé geraucht werden – auch E-Zigaretten. Weiter wurde mitgeteilt: „Shisha ist bei uns nicht erlaubt.“

Nicht geraucht werden darf in den Badebereichen, im Eingang- und Ausgangsbereich, in Umkleide- und Sanitäranlagen sowie in den Spielbereichen (Schaukeln, Sandkasten, Sportanlagen und so weiter) sowie auf der Wiese um das Babybecken. Übrigens ist bei den Geschäftsbedingungen unter Waldfreibad (Paragraf 1 „Benutzung und Zutritt“) ebenfalls aufgeführt: „Badekleidung ist auch im Bereich der Liegewiesen zu tragen. Badeshorts sind nur bis maximal Knielänge gestattet. Badekleidung darf in den Schwimmbecken weder ausgewaschen noch ausgewrungen werden. Das Tragen von Unterwäsche unter der Badekleidung ist aus hygienischen Gründen nicht gestattet.“

Nichtraucherschutzgesetz und geltende Ausnahmen

Das Nichtraucherschutzgesetz hat zum Ziel, dass in Schulen sowie bei schulischen Veranstaltungen, in Jugendhäusern, in Tageseinrichtungen für Kinder, in Behörden, Dienststellen und sonstigen Einrichtungen des Landes und der Kommunen sowie in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gaststätten nicht geraucht wird. Die Regelungen dienen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, dem Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens.

Folgende Ausnahmen vom Rauchverbot bietet das Gesetz: In Gaststätten mit weniger als 75 Quadratmetern Gastfläche und ohne abgetrennten Nebenraum ist das Rauchen zulässig, wenn keine oder lediglich kalte Speisen einfacher Art zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden, Personen mit nicht vollendetem 18. Lebensjahr der Zutritt verwehrt wird und die Gaststätten am Eingangsbereich deutlich als Rauchergaststätten, zu denen Personen mit nicht vollendetem 18. Lebensjahr keinen Zutritt haben, gekennzeichnet sind.

In Diskotheken ist das Rauchen in vollständig abgetrennten Nebenräumen ohne Tanzfläche zulässig, wenn der Zutritt zur Diskothek auf Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr beschränkt ist und die Nebenräume deutlich als Raucherräume gekennzeichnet sind.