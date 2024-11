1 Blick auf einen Teil der Klostermauer Foto: Kugel

Dank des Finanzzwischenberichts des Bad Herrenalber Stadtkämmerers ist auch zu erfahren, wie der aktuelle Stand bei einzelnen Maßnahmen ist.









Ein besonderes Lob gab es in der jüngsten Sitzung des Bad Herrenalber Gemeinderats für Stadtkämmerer Philipp Göhner. UBV-Fraktionsvorsitzender Rüdiger König meinte, dass er in den vergangenen Jahren noch keinen so guten Finanzzwischenbericht vorgelegt bekommen habe. Stand der Buchungen war übrigens der 20. Oktober.