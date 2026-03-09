Bad Herrenalber Feuerwehr: Sie stellt die stärkste Jugendfeuerwehr im gesamten Landkreis

86 mal musste die Abteilung Stadt der Bad Herrenalber Feuerwehr 2025 zu Einsätzen ausrücken. Bei der Hauptversammlung gab es zudem die Wahl eines neuen Stellvertreters und Ehrungen.
Mehr als 2000 Stunden im Dienst der Sicherheit: Zur Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Herrenalb blickte Abteilungskommandant Eduard Gräßle auf ein intensives Jahr 2025 zurück. Neben einer beeindruckenden Bilanz bei Einsätzen und Übungen standen wegweisende Neuwahlen sowie großes Lob aus dem Rathaus im Mittelpunkt der Versammlung.