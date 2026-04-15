Bad Herrenalber Experte klärt auf: Asiatische Hornisse - gelbe Füße als Warnsignal

Einst als blinder Passagier nach Europa gebracht, ist die Asiatische Hornisse heute eine ernsthafte Bedrohung. Experten schlagen Alarm. So auch Torsten Schiebenes aus Bad Herrenalb.
Die Vespa velutina (Asiatische Gelbfußhornisse) erobert Baden-Württemberg. Sie ist schwarz, flink und extrem erfolgreich: Die Asiatische Gelbfußhornisse breitet sich in Europa mit einer Geschwindigkeit von etwa 80 Kilometern pro Jahr aus. Was 2004 mit einer einzigen Königin in Südwestfrankreich begann, hat sich längst zu einer flächendeckenden Herausforderung entwickelt. Nachdem sie 2014 erstmals in Baden-Württemberg nachgewiesen wurde, explodieren die Fundzahlen aktuell: Wurden 2020 in Deutschland lediglich acht Nester entdeckt, waren es im Jahr 2023 bereits über 480.