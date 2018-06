Bad Herrenalb Zwei neue Gebäude fürs Hotel

Bad Herrenalb. "Umkonzeptionierung Bestand, Neubau Hotelzimmer mit Wellness-, Tagungs- und Eventbereich" – so lautet eine Bauvoranfrage bei einem Tagesordnungspunkt, mit dem sich der Technische Ausschuss in Bad Herrenalb am Mittwoch, 13. Juni, beschäftigen wird.