Bad Herrenalb Worum es geht

Hagemann meint in den Ausführungen zur Klage außerdem, dass die Stadt Bad Herrenalb die eigentlich dafür zuständige Verwaltungsgerichtsbarkeit ausschließen möchte, was verfassungsrechtlich unhaltbar sei und einen Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit darstelle, mit der sowohl die Beklagte wie auch die Rechtsaufsichtsbehörde, offenbar nicht viel zu tun haben wollen.

Des Weiteren ist Hagemann hier ein Dorn im Auge, dass durch die Stadtwerke ein "Ausbeutungsmonopol" entstanden sei. Dieses begründet er damit, dass die Stadt Bad Herrenalb in "unzumutbarer Art und Weise in die Regelung des Anschluss- und Benutzungszwang" eingreife, "in dem sie eine verwaltungsrechtsfremde Regelung in die Satzung aufnimmt".

Dies beinhalte, dass die Stadt Bad Herrenalb die Benutzungsverhältnisse der Anschlussnehmer vom öffentlich-rechtlichen Satzungsrecht abkoppeln möchte, den Anschluss- und Benutzungszwang aber aufrechterhält, und damit den Verwaltungsrechtsweg ausschließen wolle.

Dies vor allem wegen einer dann ungehinderten Preisgestaltung. Laut Anklageschrift hat dies zur Folge, dass die Anschlussnehmer, der "Preistreiberei der Beklagten über ihre Stadtwerke hilf- und wehrlos ausgesetzt sind".

Klageabweisung und Verweisung beantragt

Dies habe zur Folge, dass über die Stadtwerke "unter dem Vorwand des neuen Preismodells", erhebliche Preissteigerungen durchgeführt würden, die weit über die Kostendeckung hinausgehe, obwohl laut Kommunalrecht, geregelt im Paragraf 11 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg, der Zugang zu einem unverzichtbaren Grundstoff des Lebens so günstig wie möglich anzubieten sei. Demnach dürften keine Gewinne erzielt werden, obwohl dieser laut Anklageschrift im Jahr 2016 schon 233 000 Euro betragen hätte und durch das neue Modell weiter steige.

Die Widerspruchsfrist für die Stadt Bad Herrenalb ist abgelaufen, doch sowohl Bürgermeister Norbert Mai als auch Karina Herrmann, Geschäftsführerin der Stadtwerke Bad Herrenalb, wollten gegebüber unserer Zeitung keine Stellungnahme abgeben. Kämmerin Sabine Zenker nahm zu den Vorwürfen jedoch Stellung: "Laut unserer Auffassung ist die Klage abzuweisen, da es an der sachlichen Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts Karlsruhe fehlt". Das zuständige Gericht sei demnach der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, in Mannheim. diesem soll nun in einem sogenannten Normenkontrollverfahren kommen, die Rechtmäßigkeit der Satzung überprüfen. Dies sei auch der Wunsch von Hagemann, der die Klage beim Verwaltungsgericht in Karlsruhe als ein " kleines Versehen" bezeichnete.