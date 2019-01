Bad Herrenalb Werbung auf CMT

Bad Herrenalb. Auch in diesem Jahr ist die Stadt Bad Herrenalb auf der weltgrößten Reisemesse, der CMT in Stuttgart, präsent. Unter dem Dach der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald werben der Eigenbetrieb Tourismus und Stadtmarketing und die Siebentäler Therme am 14. und 15. Januar für die vielfältigen Erholungs-, Naturerlebnis- und Wellnessangebote der Stadt an der Alb.