Bad Herrenalb Weichen stellen

Irgendwie fühlt man sich in einer Zeitschleife gefangen, wenn die Bad Herrenalber Haushaltsberatungen beginnen (Erinnerungen an die Filmkomödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" werden wach). Immer gibt’s Appelle, dass es so nicht weitergehen kann. Um den Haushalt zu konsolidieren, seien Einschnitte notwendig. Aber passieren tut so gut wie nichts. Zu Recht hat Rüdiger König (UBV) am Mittwoch seine Kollegen darauf hingewiesen, sich die "aufschlussreichen Aussagen" im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 zu Gemüte zu führen – und danach zu handeln. In diesem Zusammenhang plädiert er dafür, jetzt Leitplanken für die Zukunft zu setzen. Wohl wahr: Ein "Weiter so" geht nicht. Es müssen Weichen gestellt werden, um künftig genehmigungsfähige Haushalte verabschieden zu können. Die 13 Stadträte sind gefordert, Nägel mit Köpfen zu machen.

Bad Herrenalb. Bürgermeister Klaus Hoffmann sprach zu Beginn der Sitzung von einem ungewöhnlichen Jahreswechsel. Wichtig sei, gesund zu bleiben – und dass mit Blick auf die Corona-Pandemie die Horror-Szenarien "nicht ganz so schlimm sein werden".