Bad Herrenalb Vorbildliche Projekte

Bad Herrenalb. "Sie sind eine Powerfrau, auf dem Gebiet der Fachkräftesicherung eine echte Größe und in besonderer Weise den Menschen zugewandt. Ihre Projekte im Bildungsbereich sind vorbildlich. Ihr Engagement steht für die Verbindung von gesellschaftlichem Engagement und Unternehmertum. Sie zeigen, wie erfolgreiche Frauen des Wirtschaftslebens positives Vorbild für mehr weibliches Unternehmertum sein können und fördern so den Gründerinnengeist in Baden-Württemberg", betonte Hoffmeister-Kraut.

Seit 2013 Vizepräsidentin

Ariane Durian gründete 1990 die Personalvermittlungsfirma Connect Personal-Service GmbH und leitet diese bis heute. 2008 hat die Betriebswirtin die Connect Stiftung ins Leben gerufen, mit der sie Schüler und Studenten auf dem Weg ins Berufsleben begleitet.