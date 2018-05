Bad Herrenalb Vor- und Nachteile

Bürgermeister Norbert Mai sprach von einer immensen Arbeit des Stadtbaumeisters. Wenn der Neubau stehe, könnten die alten Kindergärten verkauft werden.

Das Gremium beauftragte bei vier Gegenstimmen die Verwaltung, das erforderliche Bauleitverfahren vorzubereiten und zu beginnen. Zudem soll ein Planentwurf für den neuen achtgruppigen Kindergarten in Rotensol entwickelt werden.

Der Rathauschef freute sich, dass man das Gebäude eingeschossig bauen könne.

Schwarz erklärte, dass eventuell ein alter Kanal verlegt werden müsse. Eine geologische Untersuchung des aufgefüllten Geländes sei vonnöten. Wobei das Ziel laute, mit dem Neubau im September 2019 fertig zu sein.

Zeit zum Ausdünsten

Es gebe Sprösslinge, die keinen Platz hätten, so der Schultes. In den bestehenden Kindergärten gebe es deshalb neue Gruppen. Das Provisorium dürfe aber nicht über Gebühr strapaziert werden. Im Hauruckverfahren sollte der Neubau keinesfalls in Betrieb genommen werden. Man brauche – wie die Erfahrung gezeigt habe – genügend Zeit zum Ausdünsten und Durchlüften.

Karl-Heinz Pfeiffer (FW) meinte, der ausgesuchte Standort sei alles andere als nachhaltig. So bezeichnete er die Zu- und Abfahrt nicht besonders gut. Außerdem gebe es eingeschränkte Erweiterungsmöglichkeiten. Das Areal sei des Weiteren relativ dunkel. Es gelte, den Blick auch auf ein zukünftiges Baugebiet zu richten. Christa Nofer (UBV) plädierte dafür, im Dobeltal ein weiteres Gebäude zu errichten – hier sei die Mitte aller Ortsteile.

Markus Merkle (FW) sagte, die Sportplatz-Teilfläche in Neusatz (Hindenburgstraße) sei der denkbar schlechteste Standort. Diejenigen, die dafür plädierten, sollten sich das Gelände erst einmal genau anschauen.