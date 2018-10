Auf seinen prachtvollen Trompetenbaum ist Rudi Pfeiffer in diesem Jahr besonders stolz. "So viele Blüten hat der noch nie getragen", schwärmt der Bernbacher, der bei seinem Prachtstück rund 250 Blüten gezählt hat und der seinen Tompetenbaum seit 25 Jahren liebevoll hegt und pflegt. Wegen des schönen Sommers hat das Exemplar in diesem Sommer eine stattliche Höhe von vier Metern erreicht, sodass Pfeiffer behaupten kann: "Im Umkreis von 50 Kilometern habe ich keinen Trompetenbaum mit solchen Ausmaßen gesehen!" Einziger Wermutstropfen für solch eine Leidenschaft sind die rund 50 bis 60 Liter Wasser, die die Pflanze täglich benötigt. Foto: Zoller