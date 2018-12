Bad Herrenalb Vielfältiges Programm für die Besucher

Besinnliche Weihnachtsmomente erleben die Besucher im Rathausgewölbe. An beiden Tagen ist dort von 13 bis 17 Uhr die Heukrippe mit ihren lebensgroßen Figuren geöffnet. Am Samstag ab 14.30 Uhr erzählt Historiker Herbert Krempel am selben Ort davon, wie die Mönche im Mittelalter Weihnachten gefeiert haben.

Am Sonntag sorgen ab 15.30 Uhr der Nikolaus samt Gefolge und Gabensack sowie das einzigartige Herrenalber Pelzmärtle auf dem Rathausmarkt für leuchtende Kinderaugen. Von dort aus starten am selben Tag zudem alle 30 Minuten romantische Fahrten mit dem von prächtigen Pferden gezogenen Planwagen durch das winterliche Bad Herrenalb.

Nikolaus-Dampfzug

Eisenbahn-Fans freuen sich auf die Ankunft des festlich geschmückten Nikolaus-Dampfzuges, der an beiden Tagen jeweils um 10.40 Uhr und 15.40 Uhr in den Bahnhof Bad Herrenalb einfährt. Bei der Ankunft werden die Fahrgäste von einem Bläsertrio mit festlichen Liedern begrüßt und gleich in die richtige Adventsmarktstimmung versetzt.