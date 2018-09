Bad Herrenalb Viele Leckereien beim Herbstmarkt

Bad Herrenalb. Ende September, wenn die Natur rund um Bad Herrenalb in leuchtend bunten Farben schillert, läutet der Herbstmarkt diese Jahreszeit ein. In diesem Jahr findet der Markt am Sonntag, 30. September, von 11 bis 18 Uhr im Kurhaus Bad Herrenalb statt, zu dem die Besucher viele Besonderheiten aus Küche und Keller erwarten.

Das Angebot der rund 30 Anbieter aus der Region reicht dabei von Heidelbeerspezialitäten und würzigem Käse über knuspriges Holzofenbrot bis hin zu Schwarzwälder Edelbränden sowie Obst und Gemüse der Saison.

Nicht zu vergessen die Herbstschmankerl wie den ofenfrischen Zwiebelkuchen oder die leckere Kürbissuppe mit einem Gläschen neuem Wein.