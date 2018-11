Bad Herrenalb Verrottbare Urnen bei Erdgräbern

Der Begriff anonyme Bestattung bezeichne im öffentlichen Gebrauch oft eine Bestattung, bei der weder Ort noch Zeitpunkt öffentlich bekannt seien. Bei einer anonymen Bestattung werde nicht nur auf einen Grabstein verzichtet. Auch sei es in der Regel nicht gestattet, bei der Beisetzung anwesend zu sein. Daher werde die anonyme Bestattung oft auch als stille Beisetzung bezeichnet. In einigen Städten sei allerdings diese Regelung inzwischen gelockert worden. In diesen Fällen spreche man oft von einer halbanonymen oder teilanonymen Bestattung. Das bedeute, dass Angehörige bei der Grablege anwesend sein dürften.

Viele über 70-Jährige

Die Alterspyramide in der Kernstadt sehe im Übrigen so aus: Insgesamt seien 975 Menschen über 70 Jahre alt. Es gebe 29 Einzelreihengräber, 471 Doppelgräber, 17 Urnengräber und zwölf Urnenwahlgräber.

In Rotensol seien 184 Männer und Frauen über 70 Jahre alt. Freie Einzelreihengräber gebe es 106, Doppelwahlgräber 58 und Urnengräber 29.

139 Menschen über 70 Jahre lebten in Neusatz. Frei Einzelreihengräber seien 109 vorhanden, 50 Doppelwahlgräber sowie drei Urnengräber.