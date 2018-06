Bad Herrenalb Verkehrsrowdy droht mit Säge und Pfefferspray

Drei Motorradfahrer waren gegen 18.15 Uhr in Richtung Bad Herrenalb unterwegs. Auf einer längeren Gerade setzten sie zum Überholen des Autos des 78-Jährigen an. Als zwei der Motorräder auf Höhe des Autos waren, zog der Fahrer plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn. Zwei der Biker mussten in den Grünstreifen ausweichen. Der dritte Motorradfahrer muss stark bremsen. Kurz darauf lenkte der 78-Jährige sein Auto wieder auf die Gegenfahrbahn, um offensichtlich das Überholen des Motorrades zu verhindern.

Die drei Biker fuhren daraufhin hinter dem Mann bis zu seiner Wohnanschrift in Bad Herrenalb her. Hier wurden sie von dem Mann mit einer Säge und einem Pfefferspray bedroht. Daraufhin verständigten die Motorradfahrer die Polizei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Tübingen beschlagnahmten die Polizisten neben der Säge und dem Pfefferspray auch den Führerschein des Mannes.