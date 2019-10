Bad Herrenalb Verdächtiger nach Brand festgenommen

Am Sonntagmorgen hatte gegen 4.30 Uhr in Neusatz ein Unterstand gebrannt. Die Tiere im angrenzenden Stall kamen hierbei nicht zu Schaden. Es wurden aber die Stallung sowie mehrere Maschinen und Fahrzeuge erheblich in Mitleidenschaft gezogen oder ganz zerstört, weshalb der Sachschaden auf etwa 800.000 Euro geschätzt wird.