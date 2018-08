Bad Herrenalb Unfall: Bikerin prallt kurz vor Loffenau in Auto

Bad Herrenalb/Loffenau: Bei einem Unfall auf der L 564 zwischen Bad Herrenalb und Loffenau ist am Sonntagnachmittag eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden.



Kurz vor Loffenau geriet die Frau in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein Auto. Die Bikerin wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.