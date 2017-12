Bad Herrenalb Unfall: Auto landet in einer Hecke

Bad Herrenalb-Neusatz - Ein Autofahrer ist entweder am 21. oder 22. Dezember auf der Uhlandstraße in Neusatz unterwegs gewesen. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einer Hecke, teilte die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe, Sabine Doll, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit.