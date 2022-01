1 Geführte Schneeschuhwanderungen finden trotz Corona noch statt. Foto: © Gina Sanders - stock.adobe.com

Vom Rodeln über das Ski-und Snowboardfahren bis hin zum Schneeschuhwandern offeriert die Region rund um Bad Herrenalb alles, was das Herz des Wintersportlers begehrt. Doch besonders hoch wird es aufgrund der geringen Menge an Schnee zurzeit noch nicht schlagen.















Bad-Herrenalb/Dobel - Die gespurten Langlaufloipen rund um Dobel und Bad Herrenalb sind Jahr für Jahr Paradies und Segen für alle Wintersportbegeisterte in der Region. Nur fehlt für die Ausübung dieses Wintersportangebotes der Schnee. Müssen Langlaufski-Fans nun also mangels weißer Pracht zu Hause verharren, bis der Winter doch noch in Erscheinung tritt? Nicht, wenn es nach Christian Siebje geht, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Herrenalb: "Etwas, das zum Glück bei jedem Wetter geht, ist Wandern. Das ist in der Region Bad Herrenalb schließlich auch eine beliebte sportliche Aktivität." Wandertouren kann man sich im Internet und auf der Internetseite der Stadt Bad Herrenalb heraussuchen und dann auf eigene Faust losziehen, um die Landschaft zu erkunden.