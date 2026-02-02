Bad Herrenalb und Dobel: Ermäßigte Eintritte und einiges mehr

Bad Herrenalb, Dobel und Waldbronn stellen ihre neu aufgelegte Albtal- Gästekarte vor und schaffen damit ein Urlaubs-Plus für Übernachtungsgäste im nördlichen Schwarzwald.
Offizieller Start der neuen Gästekarte war der 1. Februar. Erstmals präsentiert wurde die Neuauflage im Rahmen der Tourismusmesse CMT durch die drei Tourismusverantwortlichen Julia Strickfaden (Kurverwaltung Waldbronn), Julia Riegger (Tourist-Information Bad Herrenalb) und Rahel Schilling (Tourismusleiterin der Gemeinde Dobel). Die Gästekarte ist die Gegenleistung zur Kurtaxe und wird allen Übernachtungsgästen der drei Orte beim Check-in in analoger Form ausgehändigt.