Bad Herrenalb und Dobel: Ermäßigte Eintritte und einiges mehr

Bad Herrenalb, Dobel und Waldbronn stellen ihre neu aufgelegte Albtal- Gästekarte vor und schaffen damit ein Urlaubs-Plus für Übernachtungsgäste im nördlichen Schwarzwald.

Offizieller Start der neuen Gästekarte war der 1. Februar. Erstmals präsentiert wurde die Neuauflage im Rahmen der Tourismusmesse CMT durch die drei Tourismusverantwortlichen Julia Strickfaden (Kurverwaltung Waldbronn), Julia Riegger (Tourist-Information Bad Herrenalb) und Rahel Schilling (Tourismusleiterin der Gemeinde Dobel). Die Gästekarte ist die Gegenleistung zur Kurtaxe und wird allen Übernachtungsgästen der drei Orte beim Check-in in analoger Form ausgehändigt.

Vielfältiges Angebot Bad Herrenalb, Dobel und Waldbronn liegen „idyllisch im Albtal nahe Karlsruhe“ und tragen als zertifizierte Kurorte höchste Qualitätsprädikate nach den Richtlinien des Deutschen Heilbäderverbandes und des Deutschen Tourismusverbandes: Bad Herrenalb als Heilklimatischer Kurort und Mineralheilbad, Dobel als Heilklimatischer Kurort und Waldbronn als Ort mit Heilquellenkurbetrieb. Weiter wird mitgeteilt: Vor der Kulisse des nördlichen Schwarzwaldes bieten sie ganzjährig ein vielfältiges Freizeitangebot aus Natur, Kultur, Aktiv- und Gesundheitsurlaub.

Mit der Neuauflage der Albtal-Gästekarte profitieren Gäste künftig von noch mehr Vorteilen. Neu hinzugekommen sind zahlreiche Partner aus den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Sport, Freizeit sowie Kultur, die „attraktive Ermäßigungen oder kostenfreie Leistungen ermöglichen“.

Alle Angebote sind übersichtlich in einem neuen Flyer dargestellt, der auf den Webseiten der Kommunen eingesehen oder in den Tourist-Informationen abgeholt werden kann. Zu den Leistungen zählen unter anderem ermäßigte Eintritte in das Waldfreibad Bad Herrenalb, die Siebentäler Therme (nach Wiedereröffnung) sowie in der Albtherme Waldbronn. Das Freibad Waldbronn kann kostenfrei genutzt werden.

Enge Zusammenarbeit

Ergänzt wird das Angebot durch Vergünstigungen bei Veranstaltungen, geführten Wanderungen, Freizeit- und Sportangeboten sowie in den sich beteiligenden Gastronomie- und Einzelhandelsbetrieben. Mit „Konus“ können Übernachtungsgäste in Bad Herrenalb und Dobel zudem bereits ab der ersten Übernachtung kostenfrei Bus und Bahn im Schwarzwald fahren. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Albtal-Gästekarte ein wirkliches Urlaubs-Plus für unsere Region und unsere drei Kurorte anbieten können. Die Neuauflage wertet die Gästekarte mit vielen neuen Vorteilen weiter auf. Dass wir hierbei so eng als drei Kurorte zusammenarbeiten, freut mich sehr. Diese Kurorte-Kooperation wollen wir künftig weiter stärken und ausbauen“, betont Rahel Schilling stellvertretend für alle drei Tourismusinformationen.

Abschließend heißt es in der Mitteilung: „Die neue Albtal-Gästekarte unterstreicht die enge Zusammenarbeit der drei Gemeinden und macht den Aufenthalt im Albtal für Gäste noch attraktiver – von entspannender Wellness über kulturelle Angebote bis hin zu aktiven Naturerlebnissen im Schwarzwald.“