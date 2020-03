Bad Herrenalb Unbekannte zerstören Weidezaun

Bad Herrenalb - Dicke Schneeflocken sorgten in der vorigen Woche nicht nur für eine kurze winterliche Pracht, sondern auch für Sturmschäden in Wald und Flur, wie Jagdpächter Helmut Link berichtet. Bei einem Spaziergang mit seinem Hund Ella konnte sich Bürgermeister Klaus Hoffmann in Neusatz selbst vor Ort ein Bild davon machen.