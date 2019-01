Bad Herrenalb Umsonst

Eigentlich war die Sitzung des Verwaltungsausschusses am Mittwoch in Bad Herrenalb für die Katz. Ging es doch um Empfehlungen für den Gemeinderat. Wenn sich dieser in der nächsten Woche auch mit Haushaltssicherungskonzept und Verwaltungshaushalt beschäftigt, dann gibt es hier ebenso Nachfragen und Vorschläge. Spätestens, wenn Kämmerin Sabine Zenker über die Empfehlungen informiert, ist Diskussionsbedarf gegeben. 15 Stadträte nicken nicht alles unkommentiert ab. Und erfahrungsgemäß steuern die Ausschussmitglieder sowieso noch einmal Beiträge bei. Also ist es vernünftig, dass bei Haushaltsangelegenheiten künftig gleich der Gemeinderat zusammensitzt. Wobei dann nicht viele Punkte auf der Tagesordnung stehen sollten. Darunter leidet sonst die Konzentration. Und das wäre schlecht – vor allem, wenn es um den klammen Stadtsäckel geht.

Bad Herrenalb. Zu Beginn ging Stadtkämmerin Sabine Zenker auf die wesentlichen Eckpunkte ein. Im Haushaltssicherungskonzept ist zum Beispiel festgehalten, dass mit Blick auf einen Beschluss von 2018 – die Verwaltung wurde beauftragt, den Grundschulbedarf zu ermitteln und auf dieser Grundlage die Verwaltungsgemeinschaft zu überprüfen – ein Gespräch im Juli stattgefunden habe. Der Dobler Bürgermeister Christoph Schaack werde nun mit dem Oberschulamt in Kontakt treten – ­danach gebe es ein weiteres Treffen.

Wie Zenker sagte, könne man sich bei steigenden Schülerzahlen eventuell Gedanken über eine größere Mensa machen – mit einer Küche, in der gesundes Essen zubereitet wird. Sie informierte zudem, dass es mit Blick aufs ehemalige Notariat noch keine Entscheidung des Landes wegen der Bewerbung als Forststandort gebe. Allerdings sei Bad Herrenalb wohl in der engeren Auswahl.