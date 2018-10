Bad Herrenalb. Die geplante Veranstaltung der Gruppe musste im März wegen Krankheit abgesagt werden. Nach einem erneuten Auftritt von "fabula sonata" auf der Bad Herrenalber Bühne "Von der Rolle" im Spätsommer dieses Jahres kehrt das Trio jetzt zum neuen Termin zurück und tritt am Samstag, 9. November, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im evangelischen Gemeindehaus in Bad Herrenalb auf. Das Trio besteht aus der Erzählerin Uli Torzewski, dem Musiker André Thoma und dem Erzähler Tommy Welsch. Sie erzählen Märchen und Geschichten aus aller Welt für Erwachsene. Auf vielfältige Art sorgt das Akkordeon für den musikalischen Rahmen und innerhalb der Stücke immer wieder für stimmungsvolle Akzente. Inzwischen ist die Gruppe "fabula sonata" zwei Jahre alt geworden, durfte etliche Auftritte im Murgtal feiern und breitet sich aktuell über die heimatlichen Gefilde aus. Meist unbekannte, mit feinem Gespür und aus allen Erdteilen ausgesuchte Geschichten aus vielen Genres des Märchens – in bald jeder Stimmung von nachdenklich bis sehr humorvoll, alleine, zu zweit oder gemeinsam erzählt oder inszeniert – erwarten die Besucher. Für Snacks und Getränke im Gemeindehaus ist gesorgt. Tickets sind erhältlich im Vorverkauf bei Bio-Feinkost Haas in der Kurpromenade 25, über info@fabula-sonata.de oder Telefon 0162/7814 523: Weitere Infos gibt es unter www.fabula-sonata.de.