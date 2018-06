Bad Herrenalb "Tourismusstadt ist auf gut geführte Häuser angewiesen"

In der Stadt gibt es die Regelung, dass pro Wohnung 1,5 Stellplätze vorhanden sein müssen. Wobei Karl-Heinz Pfeiffer (FW) von relativ geringen Stellplätzen bei dem Vorhaben sprach – zwei je Wohnung seien seiner Meinung nach ein Muss. Christa Nofer (UBV) meinte allerdings, dass sich auf dem Areal des ehemaligen Hotels Montana sicher noch der eine oder andere Stellplatz finden werde. Reinhard Domke (BF-BHA) stellte fest, dass in Bad Herrenalb generell immer Autos im Weg stehen würden. Michael Theis (GL) regte bei dem Mehrfamilienwohnhaus eine Dachbegrünung an.

Als es um die Bauvoranfrage des Hotel-Restaurants Lamm in Rotensol ging (wir berichteten), sprach Stadtbaumeister Reimund Schwarz von einem ausgetüftelten Plan eines renommierten Büros.

Bürgermeister Norbert Mai erklärte, um die Tourismusstadt zu stärken, sei man auf gut geführte Häuser angewiesen. Die Bauvoranfrage werde sehr positiv gesehen. Er freue sich schon auf die Eröffnung. Markus Merkle (FW) brachte es so auf den Punkt: "Tradition trifft auf Moderne". Er sprach von einer zukunftsorientierten Planung. Die Wortmeldungen der Ausschussmitglieder waren durch die Bank weg positiv. Auf jeden Fall soll aber die Parksituation noch mal überdacht werden. Rotensols Ortsvorsteher Hermann Schneider erklärte: "Wir freuen uns, dass das ›Lamm‹ bei uns bleibt."