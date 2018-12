Gemeinsam mit der Beratungs- und Zertifizierungsorganisation TourCert sowie dem Verein Kate Umwelt und Entwicklung hat René Skiba, Geschäftsführer Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald im Landkreis Calw, den Startschuss für ein regelmäßiges Austauschformat von nachhaltigen Reisezielen in Deutschland gegeben. Für die bundesweit angereisten Teilnehmer wurde als Veranstaltungsort für diese Netzwerkinitiative bewusst die Tourismusregion Nördlicher Schwarzwald und das Seminar- und Tagungshotel Schwarzwaldpanorama in Bad Herrenalb ausgewählt, da das Hotel bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Von 350 Kurorten in Deutschland zählt Bad Herrenalb zu den drei zertifizierten, die die Auszeichnung "Nachhaltiges Reiseziel" tragen und sich dafür engagieren, sich ökologisch, ökonomisch und sozial weiterzuentwickeln. Das Bild zeigt (von links): René Skiba zusammen mit Christa Sagawe, Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb, Johanna Nofer, Nachhaltigkeitsbeauftragte Bad Herrenalb, sowie Jennifer Neubauer, Nachhaltigkeitsbeauftragte Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald. Foto: Zoller