Interessiert hörten die Mitglieder des Bad Herrenalber Verwaltungsausschusses den Ausführungen von Schulsozialarbeiterin Natalie Besler zu. Sie informierte über ihre Arbeit an der Falkensteinschule. Als das Thema gewaltfreie Kommunikation angesprochen wurde, spitzte Andreas Tockhorn die Ohren. Wobei er aus seinem Herzen keine Mördergrube machte: Das wäre doch auch etwas für den Gemeinderat, schmunzelte er. Ob der Stadtrat gedacht hat: Wehret den Anfängen? Jedenfalls ist es eine super Idee! Allerdings reicht dann eine 30-Prozent-Stelle bei Weitem nicht mehr aus. Schließlich ist es wichtig, dass die Sozialarbeiterin sich erst einmal bei den fünf Fraktionen vorstellt und zu Beginn sämtlichen Sitzungen beiwohnt. Und sie muss zudem vom Grundschüler- in den Stadträte-Modus schalten. Um eine Vollzeitstelle kommt man also nicht drum herum.