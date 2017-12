Bad Herrenalb Sturmböen reißen Teile von Baugerüst los

Am Baugerüst eines Wohn- und Geschäftshauses an der Kurpromenade hatten sich Gerüstplanen losgerissen. Die Windkräfte waren so stark, dass sich Teile des Gerüsts lösten, an denen die Planen befestigt waren. So drohten Bordbretter auf den Gehweg und die Straße zu stürzen. Passanten erkannten die Gefahr und alarmierten die Feuerwehr.

Bis zu ihrem Eintreffen wiesen sie andere Passanten auf die Gefahrenstelle hin. Die Feuerwehr rückte wenig später mit einer Drehleiter an und sicherte die losen Gerüstteile.