Bad Herrenalb Statistik präsentiert

vier Bestattungen, davon eine Erdbestattung; drei Urnenbestattungen.

Bad Herrenalb. Grundlage für eine neue Gebührenkalkulation des Bestattungswesens soll das Friedhofgestaltungskonzept (wir berichteten) sein, das die Bad Herrenalber Stadtverwaltung dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vorstellte. Bei drei Gegenstimmen votierte das Gremium dafür.

Johanna Nofer von der Verwaltung meinte, die Friedhöfe würden ein bisschen mehr gestaltet. Von Aufenthaltsqualität und barrierefreien Wegen war zudem die Rede. In der Kernstadt müsse man derzeit sogar über eine Mauer, um ans Grab zu gelangen. Bei einem Finanzrahmen von sechs Jahren schaue man, was getan werden könne. Im Maßnahmenkatalog der Sitzungsvorlage wurde übrigens vergessen zu erwähnen, dass in Neusatz auch Sargbestattungen im Rasenfeld möglich sind.