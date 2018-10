Bad Herrenalb Start für Neubau der Celenus-Klinik

Bei herbstlichem Sonnenschein begrüßte er zum offiziellen Projektstart des Neubaus Celenus-Klinik Bad Herrenalb Celenus-Funktionsträger und Mitarbeiter, Simon Wimmer und Max Lovis vom planenden Architekturbüro abc-Modul, Berlin, Harald Brandl von der AOK Nordschwarzwald sowie Bürgermeister Norbert Mai, Mitarbeiter der Verwaltung und Stadträte der Siebentälerstadt.

Harmonische Gemeinde

Aufgrund des Baubooms sei dies keine günstige Zeit für den Baustart, doch er sei zuversichtlich, so Schindler. Architektur sei im Idealfall grundsätzlich und hier in besonderem Maße Auseinandersetzung mit Menschen. Denn hier gehe es darum, einen Ort zu schaffen für die, die ihr Leben wieder in den Griff bekommen wollten und sollten. Dies an einem "wahnsinnig schönen Platz in einer harmonischen Gemeinde". "Bürgermeister Mai", lobte Schindler, "hat von Beginn an aufmerksam zugehört und verstanden, dass wir im europaweiten Wettbewerb nur an einem 1a-Standort bestehen können." Dies auch als Erklärung für jene in Bad Herrenalb, wie das Mitglied des Celenus-Vorstandes anfügte, "die uns nicht unmittelbar in ihrer guten Stube haben wollten". Den Architekten dankte er für das "Überwinden zahlreicher rechtlicher Hürden und für ein konstruktives Miteinander".