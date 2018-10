Vom Kreisverkehr bis zur Ettlinger Straße, Hausnummer 6, nur noch 40 Kilometer pro Stunde (km/h)? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Bad Herrenalber Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung (wir berichteten). Letztlich wurde der Beschluss gefasst, es in diesem Abschnitt bei 50 km/h zu belassen. Zudem wurde die Stadtverwaltung beauftragt, das Landratsamt aufzufordern, in der Ettlinger Straße verstärkt Geschwindigkeitsüberprüfungen vorzunehmen. Der Antrag von Markus Merkle (FW), sich für einen stationären Blitzer einzusetzen, fand keine Mehrheit. Michael Theis (GL) erinnerte an Marxzell – dort hielten sich die meisten Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeit, weil hier bekanntlich häufig geblitzt werde. Foto: Kugel