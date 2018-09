Bad Herrenalb Stadt verkauft attraktive Grundstücke

Beim Grundstück Kurpromenade 9 waren sich Räte und Verwaltung einig, dass es nur gemeinsam mit dem dahinter iegenden und leer stehenden "Hotel Bonsai" angeboten werden soll. Bei diesen Grundstücken gibt es einen erheblichen Höhenunterschied und sie sind abgetrennt durch eine hohe Stützmauer. Allerdings müsse man wissen, so Hansjörg Rappold, dass für die beiden Grundstücke unterschiedliche Bebauungspläne gelten würden. Er regte außerdem an, eventuell eingetragene Dienstbarkeiten und Baulasten streichen zu lassen, "um es anständig zu übergeben". Die beiden Grundstücke liegen zentral mitten im Stadtzentrum, direkt gegenüber dem Kurhaus in der Kurpromenade. Deshalb geht Zenker auch davon aus, den Mindestpreis, den sich die Stadtverwaltung vorstellt, in Höhe von 500 000 Euro für die gemeinsam vermarkteten Grundstücke zu erreichen.