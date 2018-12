Bad Herrenalb Stadt plant Haushalt mit 27,5 Millionen Euro

Bad Herrenalb. Eigentlich, so mahnte es Stadtrat Michael Theis (Grüne Liste) an sei es das Privileg des Bürgermeisters, den Haushalt in den Gemeinderat einzubringen. Da Stadtoberhaupt Norbert Mai aber bei der Sitzung am Mittwochabend verhindert war und Bürgermeister-Stellvertreter Christian Romoser (CDU) das mit den Worten "Ich mache es sicher nicht" ablehnte, übernahm das Kämmerin Sabine Zenker. Außerdem, so Romoser, sei das schon seit mehr als 20 Jahren so.