Bad Herrenalb "Spione" in der Stadt unterwegs

Zum Auftakt der Feierlichkeiten wurden jetzt einige befreundete Gruppen in die Siebentälerstadt zu einem Stadtspiel eingeladen. Die Aktion sorgte für Aufsehen, denn neben etwa 70 Pfadfindern machten noch ein paar verkleidete Akteure mit. Die Teilnehmer hatten die Aufgabe, diese "Spione" in Bad Herrenalb zu finden, um wichtige Informationen zu erhalten. Schließlich musste herausgefunden werden, wie der Weg zu einem Bonbonversteck verläuft.

Im August 1998 gründete der Pfadfinderbund Süd auf Anfrage von Eltern seine erste Gruppe für Grundschüler in Rotensol: Die Meute "Buntspecht" war geboren. Kurz darauf wurde die Sippe "Markomannen" in Neusatz für ältere Kinder ins Leben gerufen. Durch den hohen Mitgliederzuwachs teilte sich 2003 die Meute "Buntspecht" auf, die "Wüstenfüchse" blieben in Rotensol. Die "Buntspechte" gingen zunächst nach Bernbach – heute trifft man sich an der Falkensteinschule.

Umgang mit Gleichaltrigen