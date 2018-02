Rund um den Wasserturm auf dem Dobel herrschte am Sonntag viel Trubel. So waren auf der Rodelwiese einige Schlittenfahrer unterwegs. Wegen der Schneefälle am Samstag und am Sonntagmorgen gab es auf der Sonneninsel für die Wintersportler ideale Bedingungen. Dobel zieht unter anderem aus dem Karlsruher Raum Sportler und Erholungssuchende an. Bei entsprechendem Wetter können die Besucher weit schauen. Foto: Becker