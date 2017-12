Bad Herrenalb Sie ist eine Ärztin mit Leib und Seele

Früher nahm sie sich mehr Zeit für Hobbys wie das Reisen: Sie war in China, Norwegen und oft in Rom. Sie spielte gemeinsam mit ihrem vor wenigen Jahren verstorbenen Mann, ebenfalls einem Mediziner, Geige in einem Karlsruher Ärzteorchester.

Heute ist Bad Herrenalb mehr denn je ihr Lebensmittelpunkt. "Man kann etwas bewegen mit den Bad Herrenalbern", sagt sie, "wenn sie Vertrauen gefasst haben, nehmen sie auch Ratschläge an". Zeller hat das vergangene halbe Jahrhundert die Veränderungen der Stadt miterlebt: "Als ich mich als erste Ärztin niederließ, unser Haus hier baute, hat es noch fast dörflichen Charakter gehabt. Neben vielen Badekurpatienten." "Ihr" erstes Kind hat Zeller im renommierten Mönchs Posthotel auf die Welt geholt: "Der Nachtportier rief nachts an, ein weiblicher Gast aus Westfalen liege in den Wehen." Resolut wie die zierliche Person ist, hat sie erst mal "den Hund, der unter dem Bett lag", hinausbringen lassen. Und sich, nachdem der kleine Erdenbürger glücklich auf der Welt war, gleich noch um Anziehsachen und Zubehör gekümmert.

Ärztin ist sie noch immer mit Leib und Seele. "Am wenigsten bei mir selbst", gesteht sie ehrlich, "da schiebe ich Beschwerden schon mal weg." Schon als Kind im Karlsruher Stadtteil Rüppurr habe sie im Garten mit viel Interesse "Frösche operiert". Der ältere Halbbruder war ihr als Medizinstudent ein Vorbild. Auch heute hat sie noch ein paar gefragte "Zellersche Wunderspritzen" in der Schublade.

Aber ruhiger geht sie es mittlerweile an. So auch die bevorstehende Weihnachtszeit. Ihr genügen nette Briefe oder freundliche Worte vollauf. "Hier in Bad Herrenalb habe ich alles dicht dabei, was ich brauche. Hier bin ich daheim." Hier lebt sie gern getreu ihrem Leitspruch: "Nur was du für andere tust, bestimmt den Wert deines Lebens."